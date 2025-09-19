I quotidiani premiano il giocatore del Napoli nonostante la sconfitta, prestazione da eroe: i voti. La sconfitta subita dal Napoli nella prima uscita stagionale in Champions League porta con sé una serie di riflessioni. Il 2-0 incassato all’Etihad Stadium fa male agli azzurri che avevano legittimamente pensato di poter giocare quantomeno ad armi pari contro la corazzata di Pep Guardiola. L’espulsione di Di Lorenzo, e la qualità della rosa inglese, hanno indirizzato fortemente la partita, compromessa dopo soli 20 minuti di gioco. Napoli, Milinkovic Savic premiato: i voti. C’è, però, chi comunque esce dal’Etihad Stadium con un voto alto, grazie ad una prestazione convincente nonostante il risultato. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Napoli, premiato dai quotidiani: “Eroico, un leone”, i voti