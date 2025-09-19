Napoli-Pisa quarta giornata Serie A 2025 2026 | le probabili formazioni e dove vederla

Gara valida per la quarta giornata del campionato italiano di Serie A 20252026. I partenopei vogliono la vittoria per conservare la vetta, ma i toscani sognano di fare risultato. Napoli-Pisa si giocherà lunedì 22 settembre 2025 alle ore 20.45 presso lo stadio Maradona. NAPOLI-PISA: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I partenopei hanno un duplice obiettivo: riscattare la sconfitta di Champions e conquistare la quarta vittoria consecutiva per riconfermarsi in vetta alla classifica. Fin quì il percorso della squadra di Conte è stato netto con tre vittorie consecutive. I toscani hanno raccolto un solo punto, ma non hanno comunque quasi mai demeritato, come dimostrano i soli tre gol incassati. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

