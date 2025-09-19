Napoli ospita dal 1 al 3 ottobre BITUS 2025 Borsa Internazionale del Turismo Scolastico e della Didattica fuori dalla classe

Tempo di lettura: 7 minuti Dal 1 al 3 ottobre Napoli diventa la capitale del turismo scolastico e della didattica esperienziale.  Per la prima volta la città ospiterà BITUSBorsa Internazionale del Turismo Scolastico e della Didattica   Fuori dalla Classe, ideata da  Domenico Maria Corrado  e organizzata da Tappeto Volante de I Mercanti d’Arte S.r.l. con  CoopCulture,  con il contributo della Regione Campania – Assessorato alla Semplificazione Amministrativa e al Turismo. Dopo i successi di Pompei e Salerno – oltre 60.000 presenze nelle edizioni precedenti – la manifestazione approda in una città che per vitalità, energia culturale e capacità di innovazione rappresenta il contesto ideale. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

