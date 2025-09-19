Napoli oltre lo 0-2 | 5 verità da Manchester
Giocare per 70 minuti in dieci uomini in casa del Manchester City non è calcio, è una prova di sopravvivenza. La sconfitta del Napoli all’Etihad Stadium, condizionata dall’espulsione di Di Lorenzo, lascia l’amaro in bocca per una partita che non si è mai veramente giocata. Ma dietro il 2-0 finale, si nascondono cinque verità preziose che Conte e i tifosi si portano a casa. Le 5 verità dopo la battaglia di Manchester: cosa resta al Napoli. 1. Il Grande Rimpianto: una “Non Partita”. Il primo punto è un enorme “what if”. Cosa sarebbe successo in 11 contro 11? Il Napoli era partito con personalità, creando pericoli e sfiorando il gol con Beukema. 🔗 Leggi su Napolissimo.it
In questa notizia si parla di: napoli - oltre
Napoli, sequestrati oltre 20mila prodotti cosmetici illegali
Terremoto Campi Flegrei, circolazione dei treni interrotta sul nodo di Napoli: ritardi oltre due ore a Roma Termini
Calcio Napoli, da Lang a Nunez e Lucca: pronto un mercato da oltre 100 milioni
Il Napoli, in dieci uomini per oltre un'ora, ha perso 2-0 sul campo del Manchester City nella partita d'esordio di Champions League. Di Haaland al 55' e Doku dieci minuti dopo le reti della vittoria della squadra di Gaurdiola. #ANSA https://ansa.it/sito/notizie/spor - X Vai su X
Auto Moto Napoli Expo S.p.A. 2 EDIZIONE La fiera INTERNAZIONALE dei motori più grande del centro sud Comunica le nuove date: 4/5/6/7 giugno 2026 Mostra d’Oltremare - Napoli Dopo il grande successo della prima edizione con oltre 40.000 spettatori, pi Vai su Facebook
Napoli in dieci per 70 minuti: il Manchester City vince 2-0; Gli highlights di Manchester City-Napoli 2-0; Napoli coraggioso in dieci, ma il City ha la meglio. Il Barça passa a Newcastle. Guarda le Highlights.
Champions League, il Napoli in 10 per 70 minuti perde 2-0 sul campo del City - 0), ma non sfigura perché è costretto a giocare oltre un tempo e mezzo in inferiorità numerica a seguito dell'espulsione del ... Segnala unionesarda.it
Napoli, ritorno amaro in Champions: 2-0 per il Manchester City - MANCHESTER (REGNO UNITO) 18 SETTEMBRE 2025 – Debutto amaro in Champions League per il Napoli, battuto 2- Secondo primapress.it