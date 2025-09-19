Napoli miracolo di San Gennaro | si scioglie il sangue e il prodigio si ripete

Si rinnova il prodigio di San Gennaro. Questa mattina, venerdì 19 settembre, alle ore 10 e 07, l’arcivescovo don Mimmo Battaglia ha annunciato che il sangue del santo patrono della città di Napoli si è sciolto. Estratta dalla cassaforte della Real Cappella, l’ampolla che contiene il sangue coagulato di San Gennaro è stata condotta solennemente sull’Altare . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Napoli, miracolo di San Gennaro: si scioglie il sangue e il prodigio si ripete

In questa notizia si parla di: napoli - miracolo

Verratti sulla Serie A: «Il Napoli ha fatto un miracolo ma l’Inter resta la favorita: ha giocatori forti, è strutturata, e se…»

Verratti: «Lo scudetto? La favorita è l’Inter. Il Napoli ha fatto un miracolo, solo Conte poteva riuscirci»

La storia del miracolo dell’olio di San Charbel nella Chiesa di San Ferdinando a Napoli

Miracolo di San Gennaro a Napoli #19settembre1965 #60annifa - X Vai su X

Segui il miracolo di San Gennaro in live! Ti aspettiamo domani dalle 9.30 in diretta dal Duomo di Napoli per condividere con noi le emozioni e la gioia del prodigio del nostro Santo Patrono! Seguici sui nosti profili Facebook e sul canale YouTube Vesuviolive.T - facebook.com Vai su Facebook

San Gennaro, in Duomo la grande attesa per il prodigio; Dove vedere il miracolo di San Gennaro del 19 settembre 2025 in diretta tv: orari e canale; Miracolo di San Gennaro, Napoli attende il prodigio: il programma e la diretta.

Miracolo San Gennaro del 19 settembre 2024: il sangue sciolto alle ore 9.59 - Si è ripetuto oggi il prodigio della liquefazione del sangue di San Gennaro, nel Duomo di Napoli: quando don Mimmo Battaglia ha estratto l'ampolla è ... Si legge su fanpage.it

Napoli, il giorno di San Gennaro: grande attesa in Duomo per il miracolo - Grande attesa tra i fedeli napoletani per i riti solenni relativi alla festività di San Gennaro. Lo riporta msn.com