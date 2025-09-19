Napoli miracolo di San Gennaro | il sangue si è sciolto
A Napoli si è rinnovato il miracolo di san Gennaro, patrono della città. Il sangue del santo si è sciolto e la notizia è stata accolta da un lungo applauso. "Abbiamo la gioia di annunciare che la reliquia è stata trovata completamente liquida", ha dichiarato l'abate della Cappella del Tesoro, monsignor Vincenzo De Gregorio. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it
