Napoli miracolo di San Gennaro | il sangue si è sciolto

A Napoli si è rinnovato il miracolo di san Gennaro, patrono della città. Il sangue del santo si è sciolto e la notizia è stata accolta da un lungo applauso. "Abbiamo la gioia di annunciare che la reliquia è stata trovata completamente liquida", ha dichiarato l'abate della Cappella del Tesoro, monsignor Vincenzo De Gregorio. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it

San Gennaro, sciolto il sangue: il prodigio si ripete; Napoli, si è sciolto il sangue di San Gennaro; San Gennaro ripete il miracolo: sangue sciolto alle ore 10:07. Battaglia in lacrime: «È di ogni bambino di Gaza».

napoli miracolo san gennaroMiracolo di San Gennaro: il sangue del patrono di Napoli si è sciolto - Miracolo di San Gennaro 2025: il 19 settembre il sangue del patrono di Napoli si è sciolto. Lo riporta gazzetta.it

napoli miracolo san gennaroNapoli, il ‘miracolo’ di San Gennaro si ripete: il significato nella credenza popolare partenopea - Nel giorno del Santo Patrono si rinnova il rito: l’abate della Cappella del tesoro scuote l’ampolla e annuncia lo scioglimento della reliquia. Da quotidiano.net

