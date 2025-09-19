Napoli McTominay | Manchester è casa ma Conte mi ha cambiato la carriera

McTominay, parole da leader. Non cerca alibi, non si nasconde dietro la sfortuna. Nel buio di una sconfitta dolorosa, Scott McTominay si presenta davanti ai microfoni e parla da leader. Con lucidità, analizza una partita quasi impossibile. E con gratitudine, lancia un messaggio potentissimo al suo allenatore, l’uomo che ha creduto in lui come nessun altro. Scott McTominay “Conte, un’influenza sulla mia carriera”. Le parole più forti, quelle che pesano come macigni, sono per Antonio Conte. In un mondo del calcio spesso fatto di frasi di circostanza, lo scozzese parla col cuore in mano, riconoscendo il ruolo cruciale del tecnico nella sua esplosione. 🔗 Leggi su Napolissimo.it © Napolissimo.it - Napoli, McTominay: «Manchester è casa, ma Conte mi ha cambiato la carriera”

In questa notizia si parla di: napoli - mctominay

