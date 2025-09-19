C’è un sapore amaro che si mescola all’orgoglio, questa mattina. È il sapore che ogni tifoso del Napoli conosce bene. Ti svegli, apri i giornali e capisci che si gioca un’altra partita, quella dell’informazione. Mentre al Nord si tessono le lodi dei soliti noti, si costruiscono miti su un gol ogni 35 minuti, la grande prova di cuore e rabbia del Napoli a Manchester viene relegata a una nota a margine, o peggio, a una critica ingiusta. Il Fallo di Di Lorenzo L’Ingiustizia che ha Deciso la Partita. Parliamoci chiaro, perché a Napoli non abbiamo anelli al naso. L’ espulsione di Di Lorenzo ha spaccato in due la partita. 🔗 Leggi su Napolissimo.it

© Napolissimo.it - Napoli, la doppia ingiustizia: un fallo cancellato e un leone processato