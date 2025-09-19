Napoli la doppia ingiustizia | un fallo cancellato e un leone processato

Napolissimo.it | 19 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

C’è un sapore amaro che si mescola all’orgoglio, questa mattina. È il sapore che ogni tifoso del Napoli conosce bene. Ti svegli, apri i giornali e capisci che si gioca un’altra partita, quella dell’informazione. Mentre al Nord si tessono le lodi dei soliti noti, si costruiscono miti su un gol ogni 35 minuti, la grande prova di cuore e rabbia del Napoli a Manchester viene relegata a una nota a margine, o peggio, a una critica ingiusta. Il Fallo di Di Lorenzo L’Ingiustizia che ha Deciso la Partita. Parliamoci chiaro, perché a Napoli non abbiamo anelli al naso. L’ espulsione di Di Lorenzo ha spaccato in due la partita. 🔗 Leggi su Napolissimo.it

napoli la doppia ingiustizia un fallo cancellato e un leone processato

© Napolissimo.it - Napoli, la doppia ingiustizia: un fallo cancellato e un leone processato

In questa notizia si parla di: napoli - doppia

Napoli, la doppia “ufficialità” che manda in estasi i tifosi: adesso non ci sono più dubbi

Nuoto di fondo, doppia vittoria turca alla Capri-Napoli open

Juventus e Napoli, doppia offerta per Sancho: la scelta del giocatore

Cardinale Napoli, 'troppe ingiustizie, violenze e silenzi' - "Crediamo ancora nella luce, alla possibilità di una nuova luce per questa nostra terra ferita. ansa.it scrive

Napoli-Cagliari, moviola: fallo di Makoumbou e problemi con il Var. Cosa è successo nella pausa forzata - Attimi di proteste e nervosismo perchè, dopo un fallo commesso dal centrocampista del Cagliari Makoumbou, ... Da ilmessaggero.it

Cerca Video su questo argomento: Napoli Doppia Ingiustizia Fallo