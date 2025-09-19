Nel post-partita tra Manchester City e Napoli, c’è stato un importante e decisamente prestigioso accostamento per un giocatore. La prima giornata della “ League Phase ” di Champions League non ha sorriso al Napoli. I campioni d’Italia in carica tornavano nella massima competizione continentale dopo l’assenza della scorsa stagione, ma sono stati sconfitti dal Manchester City di Pep Guardiola. Sull’esito dell’incontro ha sicuramente pesato l’ espulsione di Giovanni Di Lorenzo dopo appena 20 minuti. Tanta l’amarezza dei calciatori azzurri, che speravano di festeggiare in maniera diversa l’agognato ritorno in Champions. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

Napoli, il paragone è incredibile: "È come Totti e Sneijder!"