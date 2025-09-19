Napoli il ‘miracolo’ di San Gennaro si ripete | il significato nella credenza popolare partenopea

Napoli, 19 settembre 2025 – Napoli festeggia il nuovo ' miracolo' di San Gennaro. Di miracolo si parla, nella tradizione partenopea, quando nel giorno dedicato al santo patrono della città la reliquia solida che viene lui attribuita, si scioglie. Il rito vuole che l' abate della cappella del tesoro di San Gennaro – in questo caso monsignor Vincenzo de Gregorio – estragga l'ampolla, la scuota e aspetti che la sostanza solida contenuta all'interno di sciolga. Se la presunta liquefazione avviene, allora i fedeli salutano il rinnovato prodigio, che è di buon auspicio per il futuro della comunità L'annuncio oggi è stato dato alle 10.

