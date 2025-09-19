Napoli il ‘miracolo’ di San Gennaro si ripete | il significato nella credenza popolare partenopea

Quotidiano.net | 19 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Napoli, 19 settembre 2025 – Napoli festeggia il nuovo ' miracolo’ di San Gennaro. Di miracolo si parla, nella tradizione partenopea, quando nel giorno dedicato al santo patrono della città la reliquia solida che viene lui attribuita, si scioglie.  Il rito vuole che l’ abate della  cappella del tesoro di San Gennaro – in questo caso monsignor  Vincenzo de Gregorio – estragga l’ampolla, la scuota e aspetti che la sostanza solida contenuta all’interno di sciolga. Se la presunta liquefazione avviene, allora i fedeli salutano il rinnovato prodigio, che è di buon auspicio per il futuro della comunità L’annuncio oggi è stato dato alle 10. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

napoli il 8216miracolo8217 di san gennaro si ripete il significato nella credenza popolare partenopea

© Quotidiano.net - Napoli, il ‘miracolo’ di San Gennaro si ripete: il significato nella credenza popolare partenopea

In questa notizia si parla di: napoli - miracolo

Verratti sulla Serie A: «Il Napoli ha fatto un miracolo ma l’Inter resta la favorita: ha giocatori forti, è strutturata, e se…»

Verratti: «Lo scudetto? La favorita è l’Inter. Il Napoli ha fatto un miracolo, solo Conte poteva riuscirci»

La storia del miracolo dell’olio di San Charbel nella Chiesa di San Ferdinando a Napoli

napoli 8216miracolo8217 san gennaroA Napoli si ripete il miracolo di San Gennaro, il sangue si è sciolto - Nel Duomo di Napoli, monsignor Vincenzo De Gregorio, abate della Cappella del Tesoro di San Gennaro, ha annunciato che ... Scrive laprovinciacr.it

napoli 8216miracolo8217 san gennaroNapoli, si è sciolto sangue San Gennaro - "Abbiamo la gioia di annunciare che la reliquia è stata trovata completamente liquida", ha detto l'abate della Cappella del ... Secondo rainews.it

Cerca Video su questo argomento: Napoli 8216miracolo8217 San Gennaro