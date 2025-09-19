Napoli il miracolo di San Gennaro si rinnova alle 10 | 07 Applausi in Duomo e il drammatico appello da Gaza | Le armi hanno il sopravvento

Gioia a Napoli per il prodigio di San Gennaro: sangue sciolto alle 10:07. Ma da Gaza arriva l’appello di padre Romanelli: “Armi al comando”. 🔗 Leggi su Affaritaliani.it

© Affaritaliani.it - Napoli, il miracolo di San Gennaro si rinnova alle 10:07. Applausi in Duomo e il drammatico appello da Gaza: “Le armi hanno il sopravvento”

