Napoli grida di nuovo al miracolo | il sangue di San Gennaro si è sciolto

Alle 10:07 di questa mattina il miracolo di San Gennaro si è compiuto. Napoli può tirare un sospiro di sollievo: il sangue del Santo patrono si è sciolto. Lo ha annunciato l’abate della Cappella del tesoro di San Gennaro, Vincenzo De Gregorio. Una volta appreso il miracolo, con le parole del prelato la chiesa gremita si è abbandonata ad lungo applauso. Miracolo di San Gennaro compiuto anche quest’anno: a Napoli si festeggia. L’arcivescovo di Napoli, il cardinale Domenico Battaglia, ricorda il miracolo durante l’omelia. “Oggi Napoli si ferma come il mare quando il vento si placa. È un placarsi interiore, la sensazione di una giornata di festa, di fede, di identità. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Napoli grida (di nuovo) al miracolo: il sangue di San Gennaro si è sciolto

In questa notizia si parla di: napoli - grida

Tribunale per i Minorenni di Napoli, grida e clacson per giovane detenuto

Grida e clacson per l’amico detenuto davanti al Tribunale per i Minorenni di Napoli

Clacson e grida davanti a Tribunale Minorenni per amico detenuto. Intervengono i Carabinieri a Napoli, arrestato un diciottenne #ANSA - X Vai su X

Grida e spintoni a Firenze verso una troupe di giornalisti, che stava seguendo il post-partita di Fiorentina-Napoli “Diversi gruppetti di tifosi hanno lanciato insulti di ogni tipo: ‘è meglio che andate via di qui'; ‘vai via pezzo di m…'.", arrivando anche a spingere il c Vai su Facebook

San Gennaro ripete il miracolo: sangue sciolto alle ore 10:07. Battaglia in lacrime: «È di ogni bambino di Gaza»; Si ripete alle 10:07 il miracolo di San Gennaro: Napoli in festa; Perché è davvero il miracolo di Antonio Conte, uno Scudetto a Napoli dove tutto si era fermato.

Napoli, il ‘miracolo’ di San Gennaro si ripete: il significato nella credenza popolare partenopea - Nel giorno del Santo Patrono si rinnova il rito: l’abate della Cappella del tesoro scuote l’ampolla e annuncia lo scioglimento della reliquia. Lo riporta quotidiano.net

A Napoli si ripete il miracolo di San Gennaro, il sangue si è sciolto - NAPOLI (ITALPRESS) – Si è ripetuto il prodigio della liquefazione del sangue di San Gennaro. Da iltempo.it