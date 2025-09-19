Napoli grida di nuovo al miracolo | il sangue di San Gennaro si è sciolto

Alle 10:07 di questa mattina il miracolo di San Gennaro si è compiuto. Napoli può tirare un sospiro di sollievo: il sangue del Santo patrono si è sciolto. Lo ha annunciato l’abate della Cappella del tesoro di San Gennaro, Vincenzo De Gregorio. Una volta appreso il miracolo, con le parole del prelato la chiesa gremita si è abbandonata ad lungo applauso. Miracolo di San Gennaro compiuto anche quest’anno: a Napoli si festeggia. L’arcivescovo di Napoli, il cardinale Domenico Battaglia, ricorda il miracolo durante l’omelia. “Oggi Napoli si ferma come il mare quando il vento si placa. È un placarsi interiore, la sensazione di una giornata di festa, di fede, di identità. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

San Gennaro ripete il miracolo: sangue sciolto alle ore 10:07. Battaglia in lacrime: «È di ogni bambino di Gaza»; Si ripete alle 10:07 il miracolo di San Gennaro: Napoli in festa; Perché è davvero il miracolo di Antonio Conte, uno Scudetto a Napoli dove tutto si era fermato.

napoli grida nuovo miracoloNapoli, il ‘miracolo’ di San Gennaro si ripete: il significato nella credenza popolare partenopea - Nel giorno del Santo Patrono si rinnova il rito: l’abate della Cappella del tesoro scuote l’ampolla e annuncia lo scioglimento della reliquia. Lo riporta quotidiano.net

napoli grida nuovo miracoloA Napoli si ripete il miracolo di San Gennaro, il sangue si è sciolto - NAPOLI (ITALPRESS) – Si è ripetuto il prodigio della liquefazione del sangue di San Gennaro. Da iltempo.it

