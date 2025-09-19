Napoli furto all’Istituto tumori | rubati farmaci per un valore di quasi mezzo milione di euro

All’Istituto tumori Pascale di Napoli sono stati rubati farmaci oncologici, per un valore di 800mila euro. Il furto è avvenuto giovedì e indagini sono in corso, anche attraverso la visione delle immagini dei sistemi di videosorveglianza, per risalire agli autori. Sono stati rubati soprattutto farmaci sperimentali e anticorpi monoclonali. Il mercato nero degli antitumorali. Dietro i farmaci antitumorali c’è un mercato nero in cui i primi ad esser colpiti sono proprio i pazienti oncologici. Perché, come ha sottolineato in passato Francesco De Lorenzo, ex ministro della Sanità e attuale presidente Favo, si negano farmaci essenziali alla sopravvivenza e i farmaci in questioni non vengono poi somministrati come si deve ovvero in strutture adeguate. 🔗 Leggi su Open.online