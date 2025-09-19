Napoli | eseguito un decreto di fermo di indiziato di delitto dalla Polizia

Tempo di lettura: 2 minuti Su delega del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli Nord si comunica che, nella giornata del 18 settembre scorso, la Polizia di Stato ha dato esecuzione ad un decreto di fermo di indiziato di delitto emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli Nord nei confronti di un giovane gravemente indiziato dei  Il provvedimento precautelare compendia gli esiti delle indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli Nord e condotte da personale della Squadra Mobile di Napoli e del Commissariato di Frattamaggiore, in relazione al tentato omicidio di un diciassettenne avvenuto nella notte dello scorso 15 settembre a seguito di una discussione animata tra due gruppi di giovani radunati nei pressi della Casa Comunale di Frattamaggiore. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

