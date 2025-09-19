La sconfitta di Manchester non è una bocciatura, ma un esame rinviato. Regalare un uomo per 70 minuti al Manchester City trasforma il calcio in un’esercitazione di attacco contro difesa. Eppure, da questa serata amara, il Napoli e Antonio Conte tornano a casa con tre certezze fondamentali che valgono più di un punto in classifica. Prima Certezza: il Carattere dei Guerrieri. Al di là di ogni tattica, la squadra ha mostrato un’anima. Sotto di un uomo, contro i più forti, non ha mai mollato. Ha lottato “con il coltello tra i denti”, ha saputo soffrire, si è arresa solo alla distanza. Questa è la base su cui Conte vuole costruire i suoi successi. 🔗 Leggi su Napolissimo.it

© Napolissimo.it - Napoli, esame rinviato all’Etihad: cosa resta e cosa cambia