Napoli, 19 settembre 2025 - Quando le squadre italiane soccombono nelle varie competizioni europee, l'espressione 'a testa alta' è spesso abusata e quasi inflazionata. Ci sono però delle eccezioni, come può essere la sconfitta del Napoli in casa del Manchester City, onorevole nel passivo ('solo' di 2 reti ) e soprattutto nella trama del match. Gli azzurri, infatti, a meno di metà del primo tempo sono rimasti con un uomo in meno quando capitan Giovanni Di Lorenzo (non proprio una pedina qualunque) va fuori per rosso diretto dopo aver atterrato Erling Haaland (al gol numero 313 in 362 partite in carriera, il 130esimo in 151 match con i Citizens ), lanciato a rete alla perfezione da Phil Foden, un assist che nella ripresa si ripresenterà e stavolta con il massimo fatturato possibile prima che Jérémy Doku chiuda le marcature quando ormai da tempo l' Etihad Stadium aveva salutato l'ex idolo Kevin De Bruyne, il sacrificato di Antonio Conte dopo l'inferiorità numerica. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Napoli, divide a la scelta di Conte su De Bruyne