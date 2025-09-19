Napoli Di Lorenzo si scusa | Mi assumo la responsabilità
Il silenzio, a volte, non serve. Serve un gesto, una parola chiara, un atto di responsabilità. E Giovanni Di Lorenzo, da vero capitano, non si è nascosto. All’indomani della notte amara di Manchester, segnata dal suo cartellino rosso, il leader del Napoli ha preso in mano il suo smartphone e ha mandato un messaggio fortissimo a tutto il popolo azzurro. Il fallo di Di Lorenzo “Mi Assumo la Responsabilità”: il Post del Capitano. Nessun alibi, nessuna scusa. Solo un’assunzione di colpa netta e diretta. Attraverso il suo profilo Instagram, Di Lorenzo ha messo nero su bianco il suo pensiero, un messaggio che vale più di mille interviste. 🔗 Leggi su Napolissimo.it
In questa notizia si parla di: napoli - lorenzo
Napoli, Di Lorenzo: “L’obiettivo è difendere lo scudetto, voglio chiudere la carriera qui”
Napoli, assalto a Juanlu: trattativa con il Siviglia per l’erede di Di Lorenzo
Il Napoli accelera per Lorenzo Lucca, previsto un incontro con l’Udinese per definire il trasferimento
#ManCityNapoli Lezione di calcio: Haaland fa espellere Di Lorenzo e fa 50 gol in Champions! Lezione di stile: Kevin #DeBruyne sostituito al 25esimo perché il Napoli è in 10. Tutta Manchester sa quanto volesse giocarla ma non ha battuto ciglio e sul finale re - X Vai su X
Gara in salita per il Napoli: espulso Di Lorenzo dopo 20’ Il capitano del Napoli falcia Haaland lanciato a rete, il Var interviene per fallo da ultimo uomo e gli azzurri rimangono in 10 Vai su Facebook
Di Lorenzo chiede scusa, messaggio sui social: Mi assumo la responsabilità.
Di Lorenzo chiede scusa, messaggio sui social: "Mi assumo la responsabilità" - La compagine di Antonio Conte si è vista complicare la gara a causa dell'espulsione comminata a Giovanni Di Lorenzo per il fallo su Erling Haa ... msn.com scrive
Napoli, Di Lorenzo sull'espulsione: "Mi dispiace aver complicato il ritorno in Champions" - Il difensore e capitano del Napoli, Giovanni Di Lorenzo, all'indomani della sfida persa dalla squadra di Conte contro il Manchester City alla prima. Come scrive tuttomercatoweb.com