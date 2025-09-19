Napoli Di Lorenzo si scusa | Mi assumo la responsabilità

Il silenzio, a volte, non serve. Serve un gesto, una parola chiara, un atto di responsabilità. E Giovanni Di Lorenzo, da vero capitano, non si è nascosto. All’indomani della notte amara di Manchester, segnata dal suo cartellino rosso, il leader del Napoli ha preso in mano il suo smartphone e ha mandato un messaggio fortissimo a tutto il popolo azzurro. Il fallo di Di Lorenzo “Mi Assumo la Responsabilità”: il Post del Capitano. Nessun alibi, nessuna scusa. Solo un’assunzione di colpa netta e diretta. Attraverso il suo profilo Instagram, Di Lorenzo ha messo nero su bianco il suo pensiero, un messaggio che vale più di mille interviste. 🔗 Leggi su Napolissimo.it

