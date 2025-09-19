Napoli Conte ha trasmesso la sua mentalità a De Laurentiis anche sul mercato

Antonio Conte non ha portato soltanto la sua esperienza e la sua grinta a Napoli, ma anche una mentalità vincente capace di influenzare persino le scelte di Aurelio De Laurentiis. Il presidente azzurro, da sempre attento ai bilanci e incline a puntare su operazioni mirate, questa volta ha deciso di seguire in pieno la strada . L'articolo. 🔗 Leggi su Dailynews24.it

Napoli, Conte ha trasmesso la sua mentalità a De Laurentiis anche sul mercato - Antonio Conte non ha portato soltanto la sua esperienza e la sua grinta a Napoli, ma anche una mentalità vincente capace di influenzare persino le scelte ...

