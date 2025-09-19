Napoli che bocciatura | il big stroncato dai quotidiani
I campioni d’Italia sono stati sconfitti dal Manchester City nella prima giornata di Champions League. Ritornare in Champions League affrontando in trasferta il Manchester City non era sicuramente facile. Ancora di più restando in dieci dopo appena 20 minuti a causa dell’espulsione del proprio capitano. Ciononostante, in casa Napoli, regna l’amarezza per l’esito della sfida dell’Etihad Stadium, indubbiamente condizionata dal cartellino rosso mostrato a Giovanni Di Lorenzo dall’arbitro tedesco Felix Zwayer. Il tempo per rimediare alla caduta in Inghilterra c’è. È chiaro, però, che il day after sia caratterizzato dall’analisi di quello che poteva essere e invece, per forza di cose, non è stato. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it
Sterling al Napoli, la bocciatura è netta: è successo in diretta
Napoli, non c’è pace per Lucca: altra bocciatura pesante per l’attaccante
Un buon Napoli, esaltato da un pessimo Sassuolo. Sensazioni positive per la squadra di Conte, ma manca un riferimento offensivo: non una bocciatura per Lucca, quanto la necessità di un attaccante più "ingombrante" in area di rigore
Se non ci saranno problemi, dovrebbe essere Meret a scendere in campo contro il City, secondo La Gazzetta dello Sport In particolare, secondo il quotidiano il friulano sarebbe in vantaggio, per ora, anche nelle gerarchie a discapito di Savic #SSCNapoli
