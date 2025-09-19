I campioni d’Italia sono stati sconfitti dal Manchester City nella prima giornata di Champions League. Ritornare in Champions League affrontando in trasferta il Manchester City non era sicuramente facile. Ancora di più restando in dieci dopo appena 20 minuti a causa dell’espulsione del proprio capitano. Ciononostante, in casa Napoli, regna l’amarezza per l’esito della sfida dell’Etihad Stadium, indubbiamente condizionata dal cartellino rosso mostrato a Giovanni Di Lorenzo dall’arbitro tedesco Felix Zwayer. Il tempo per rimediare alla caduta in Inghilterra c’è. È chiaro, però, che il day after sia caratterizzato dall’analisi di quello che poteva essere e invece, per forza di cose, non è stato. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Napoli, che bocciatura: il big stroncato dai quotidiani