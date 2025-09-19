Napoli accoltella 19enne e gli perfora il fegato | 16enne si consegna ai carabinieri

Un ragazzo di 16 anni è stato fermato dai carabinieri della stazione di Chiaia con l’accusa di tentato omicidio. Il minorenne avrebbe colpito con due coltellate un 19enne, una al braccio e una all’addome. Proprio quest’ultimo fendente ha provocato una grave lesione al fegato della vittima, che è stata sottoposta d’urgenza a un intervento chirurgico . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

