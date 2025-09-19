Tempo di lettura: 2 minuti di Rosario Dello Iacovo – La sconfitta col City l’abbiamo presa abbastanza bene. Inevitabile che qui e lì facciano capolino gli allenatori nel pallone con soluzioni miracolistiche in tasca che avrebbero sovvertito la dinamica della gara. Immancabili quelli che parlano a sproposito di “inaccettabile mancanza di personalità” da parte del Napoli. Il calcio deve la sua straordinaria popolarità anche a queste discussioni oziose a cui i social hanno offerto una platea più ampia del bar dello sport. Nel complesso però la piazza ha reagito bene. L’umore prevalente sui social mi sembra improntato a un sano realismo. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Napoli, a Manchester sconfitta ma non troppo