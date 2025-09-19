Napoli 19enne accoltellato due volte nel giro di pochi mesi

Un 19enne di Chiaia, quartiere di Napoli, è stato aggredito due volte nel giro di pochi mesi: la prima volta è stato ferito con un coltello alla gamba; la seconda è stato accerchiato da una banda di giovani mentre rientrava a casa con la fidanzata, in compagnia del cane. Dopo una discussione durata pochi minuti, il ragazzo è stato ferito da uno del gruppo - formato da giovanissimi - che ha tirato fuori dalla tasca un coltello e in pieno giorno, all'ora di pranzo, lo ha colpito diverse volte all'altezza del fegato. Poi sono tutti fuggiti, lasciando a terra la vittima. A poca distanza una scuola elementare, da dove stavano uscendo i bambini, protetti dai genitori. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Napoli, 19enne accoltellato due volte nel giro di pochi mesi

