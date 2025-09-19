Napoli 19enne accoltellato a Chiaia | 16enne fermato per tentato omicidio

Tempo di lettura: 2 minuti Nel giro di poche ore è stato fermato il presunto responsabile dell’accoltellamento di un 19enne. I carabinieri della stazione di Chiaia hanno eseguito un decreto di fermo d’indiziato di delitto, emesso dalla Procura dei Minorenni, nei confronti di un sedicenne napoletano. Il ragazzo è accusato del tentanto omicidio del giovane, accerchiato e colpito nella tarda mattinata di ieri in via Giacomo Piscicelli. Il minore avrebbe colpito la vittima con due coltellate, una al braccio ed una all’addome. L’ultimo fendente ha causato alla vittima una lesione epatica. Il 19enne è finito in terapia intensiva, dopo un intervento chirurgico d’urgenza. 🔗 Leggi su Anteprima24.it