Nanni Moretti gira a Torino Succederà questa notte | dove è stato per le riprese in città del suo nuovo film

Torinotoday.it | 19 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nanni Moretti ha scelto anche Torino tra le location principali del suo nuovo film "Succederà questa notte", la cui uscita nelle sale è prevista per la primavera del 2026.Il noto regista si è ispirato anche a un racconto presente nella raccolta intitolata "Legàmi", edito nel 2024 in Italia da. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

