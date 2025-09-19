Nafi Thiam in lacrime boicottata dalla sua stessa Nazionale | Ai Mondiali di Tokyo a spese mie

Nafi Thiam è la regina indiscussa dell'eptathlon, disciplina in cui non ha rivali dal 2016, e tra le più forti campionesse del Belgio di sempre. Eppure ai Mondiali di Tokyo è arrivata solamente pagando di tasca propria, abbandonata dalla propria federazione: "Senza una casa, una pista, una palestra". Sullo sfondo, la battaglia per gli sponsor. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: nafi - thiam

Nafi Thiam in lacrime, boicottata dalla sua stessa Nazionale: Ai Mondiali di Tokyo a spese mie; Il brutto caso di Nafi Thiam, boicottata dalla sua stessa nazionale: cosa è successo?; Battocletti si ritrova Furlani in diretta TV, è emozione pura: Ci hai fatto agitare.

Il brutto caso della belga Nafi Thiam, boicottata dalla sua stessa nazionale prima dei mondiali a Tokyo 2025: cosa è successo? - La super campionessa belga è arrivata a Tokyo per tornare sul tetto del pianeta (ha già vinto a Londra 2017 e Eugene 2022) e prendersi ... Riporta eurosport.it