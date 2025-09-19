Musica nei locali da Al Bano e Piovani un duetto inaspettato contro la dittatura del sottofondo | basta fateci chiacchierare in pace
C’è un nuovo fronte di battaglia nel mondo della musica, e non è quello tra trap o rock, ma un conflitto ben più sottile e insidioso: “la dittatura del sottofondo”. E a guidare questa crociata non sono due rocker, ma una inedita coppia di musicisti: il Maestro Nicola Piovani, premio Oscar e paladino del silenzio, e il leggendario Al Bano, voce potente e anima bucolica della canzone italiana. Basta musica di sottofondo: la crociata di Piovani (e il sostegno di Al Bano). Dal loro insolito pulpito, un quotidiano ( la Repubblica, per il primo) e un’agenzia di stampa (l’ Adnkronos, il secondo), l’insolito duetto si è scagliato contro la musica che non si fa ascoltare, ma si impone. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
Musica nei locali, da Al Bano e Piovani un duetto inaspettato contro la dittatura del sottofondo: basta, fateci chiacchierare in pace; Nicola Piovani: “Basta sottofondo musicale nei locali, bollino per quelli free”. Le reazioni.
Nicola Piovani: “Basta sottofondo musicale nei locali, bollino per quelli free” - Il premio Oscar Nicola Piovani torna a chiedere maggiore attenzione per coloro che non desiderano ascoltare la musica 'passiva' quando vanno al supermercato o al ristorante, o in qualunq ... Segnala cn24tv.it
Nicola Piovani. Vi prego, spegnete la musica di sottofondo - L’ascolto passivo dilaga nei ristoranti come dal dentista. Si legge su repubblica.it