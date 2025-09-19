Musica mostre e mercatini accendono la Festa dell' Uva della residenza Orsi Mangelli

Domenica 21 settembre torna la tradizionale “Festa dell’Uva” nel giardino della Casa di Riposo “P. e G. Orsi Mangelli” di Vecchiazzano.Ad aprire il pomeriggio di festa sarà la musica di Pasquale Venditto che per l’occasione avrà come ospite la cantante Chiara Valmori. Inoltre, verrà allestita una. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

