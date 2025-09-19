Musica in sottofondo nei ristoranti? Andrebbe eliminata Lo chef Antonello Colonna risponde a Nicola Piovani
Dal suo locale di Labico, lo chef romano racconta all'AdnKronos perché ha bandito le note di sottofondo a tavola: "La convivialità è sacra". 🔗 Leggi su Gamberorosso.it
In questa notizia si parla di: musica - sottofondo
La fastidiosa dittatura della musica di sottofondo al ristorante. L’appello di Nicola Piovani
Nicola Piovani. Vi prego, spegnete la musica di sottofondo - la Repubblica https://repubblica.it/cultura/2025/09/19/news/nicola_piovani_vi_prego_spegnete_la_musica_di_sottofondo-424855762/… dateci esercizi pubblici #musicfree (che esistono gli auricolar - X Vai su X
Buonasera, vi chiedo per curiosità, io quando leggo i libri ascolto nelle cuffie musica di sottofondo ,anche voi? ? tipo Morricone . Vai su Facebook
Nicola Piovani. Vi prego, spegnete la musica di sottofondo - L’ascolto passivo dilaga nei ristoranti come dal dentista. Lo riporta repubblica.it