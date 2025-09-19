Musica in lutto morto l’amato cantante | tragico incidente aereo Ci sono altre vittime

Un drammatico incidente aereo ha sconvolto il mondo della musica. Il cantante, compositore e produttore, autore di alcuni dei più grandi successi del genere e vincitore di un Grammy Award per “Jesus, Take The Wheel”, ha perso la vita giovedì 18 settembre in Carolina del Nord. L’artista aveva 57 anni e si trovava a bordo di un piccolo velivolo monomotore precipitato nei cieli di Macon County, nei pressi di Franklin. Con lui viaggiavano altre due persone, nessuna delle quali è sopravvissuta. Secondo quanto riportato dall’emittente Wlos e ripreso dal sito Billboard, lo schianto è avvenuto intorno alle 15 ora locale. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it