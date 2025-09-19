Musica e sport si incontrano in centro
Sport e musica andranno a braccetto domani nella decima edizione della manifestazione " Prova il tuo sport!. e prova il tuo strumento ", organizzata dall’amministrazione comunale. Un’intera giornata, dalle 15 alle 19, che animerà il centro storico di Cerreto Guidi (la partecipazione è gratuita). Le varie associazioni sportive del territorio avranno a disposizione il proprio stand per far provare le varie discipline sportive, dando la possibilità a tanti bambini di capire quale è lo sport che fa più al caso loro o permettere a qualche appassionato di avvicinarsi a una determinata disciplina. Ma come anticipato, insieme allo sport sarà protagonista anche la musica grazie alla locale scuola Muzika, che si metterà a disposizione dei partecipanti per far conoscere loro i vari strumenti musicali, classici e moderni. 🔗 Leggi su Lanazione.it
