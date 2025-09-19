Museo Soffici gratis nei giorni dell’Assedio
. In occasione della festa da oggi sino a domenica, il museo “Soffici e del ‘900 italiano” sarà ad ingresso gratuito per tutti. L’orario di apertura del museo è dalle 10 alle 13 e dalle 14,30 alle 19. Eccezionalmente in quei tre giorni il museo sarà aperto anche dalle ore 20 alle 23. Durante questa tre giorni, da vedere anche la mostra fotografica curata da Antonio Belli “Chi c’era, com’era. Poggio a Caiano tra le due guerre”, allestita nel salone espositivo “Luigi Corsetti” delle scuderie medicee, si potrà visitare con i seguenti orari: dalle 10 alle 12, dalle 16 alle 19 e dalle 21 alle 23,30. 🔗 Leggi su Lanazione.it
