Il museo della Regina di Cattolica ha ottenuto un importante riconoscimento dal ministero della Cultura classificandosi all’ottavo posto su quasi 600 candidature al bando nazionale “Piccoli musei 2024” e aggiudicandosi un finanziamento di 100 mila euro con il progetto “Patrimonio culturale e. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

La Marineria è protagonista nei festeggiamenti del Museo della Regina, tra raduno di imbarcazioni storiche, incontri d'approfondimnto e tanto altro

Museo della Regina tra i vincitori del bando “Piccoli musei”, si aggiudica 100 mila euro di finanziamento; Ultime notizie Rimini e provincia: notizie di oggi e ultima ora; Cronaca.

Cattolica, 100.000 euro dal Ministero della Cultura per il Museo della Regina - Il Museo della Regina di Cattolica ha ottenuto un importante riconoscimento dal Ministero della Cultura classificandosi all’ottavo posto su quasi 600 candidature al bando nazionale “Piccoli musei 2024 ... altarimini.it scrive

