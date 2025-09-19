Museo della Regina tra i vincitori del bando Piccoli musei si aggiudica 100 mila euro di finanziamento
Il museo della Regina di Cattolica ha ottenuto un importante riconoscimento dal ministero della Cultura classificandosi all’ottavo posto su quasi 600 candidature al bando nazionale “Piccoli musei 2024” e aggiudicandosi un finanziamento di 100 mila euro con il progetto “Patrimonio culturale e. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
La Marineria è protagonista nei festeggiamenti del Museo della Regina, tra raduno di imbarcazioni storiche, incontri d'approfondimnto e tanto altro
? Da LUNEDì 15 SETTEMBRE entrerà in vigore l'orario invernale. ? Le sale del Museo saranno visitabili da martedì al venerdì dalle 9.30 alle 13.00 e dal venerdì alla domenica dalle 15.30 alle 19.00 Chiuso il lunedì Ingresso libero e gratuito Venite a conoscer Vai su Facebook
