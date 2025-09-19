Muse e amori di Tim Burton | da Wynona Rider a Monica Bellucci

La notizia della fine della storia tra Tim Burton e Monica Bellucci è arrivata di venerdì, con un inaspettato comunicato congiunto all’agenzia francese Afp in cui il regista 67enne e l’attrice prossima ai 61 anni (li compie il 30 settembre) hanno divulgato la decisione di separarsi. Una relazione durata quattro anni, dall’incontro fatale al Festival Lumière di Lione nell'ottobre 2022 alla collaborazione in ‘Beetlejuice Beetlejuice’ del 2024. Nell’ormai quarantennale carriera di Burton, Monica Bellucci è solo l’ultima grande figura femminile che ha, in qualche modo, influenzato e ispirato l’arte, e spesso anche la vita, di Tim: da Lisa Marie a Jenna Ortega, protagonista dell’ultimo lavoro di Burton, la serie ‘Mercoledì’, passando per Helena Bonham Carter e Winona Ryder, tutto hanno avuto un ruolo determinante nel plasmare l’originale estetica dark del regista originario di Burbank. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Muse e amori di Tim Burton: da Wynona Rider a Monica Bellucci

