Muore di crepacuore a 48 ore dal funerale del fratello
Doppio lutto in pochi giorni a Vignanello. A soli due giorni dal funerale del fratello Alessandro, è morta improvvisamente anche Angela Agnitelli. Aveva 55 anni e potrebbe non avere retto al dolore per la perdita del fratello, stroncato da un malore domenica scorsa.Un doppio lutto che ha colpito. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it
In questa notizia si parla di: muore - crepacuore
? Muore durante il funerale del figlio: il malore all’ingresso della bara - facebook.com Vai su Facebook
Muore di crepacuore a 48 ore dal funerale del fratello; Cos'è la sindrome di Tako Tsubo, il crepacuore che ha ucciso il marito della maestra morta in Texas; Figlio investito dal treno, padre muore di crepacuore poche ore più tardi.
Genova, 41enne muore dopo essere stato colpito con il Taser. È la seconda vittima in 48 ore: indagati 4 carabinieri - Dopo il caso di Olbia di sabato notte, un’altra persona è deceduta domenica pomeriggio a Genova colpita con il taser (sempre) dai carabinieri: si tratta di Elton Bani, 47 ... Scrive corriere.it