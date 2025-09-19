Municipi Centro Ovest e Medio Ponente | Da oggi sventoleranno le bandiere palestinesi

Genovatoday.it | 19 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

I Municipi Centro Ovest e Medio Ponente informano che da oggi esporranno sulle facciate delle rispettive sedi municipali le bandiere palestinesi. Una scelta che, nei giorni scorsi, aveva ricevuto critiche da parte del centrodestra.Municipio Centro Ovest: ok all'esposizione della bandiera. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

In questa notizia si parla di: municipi - centro

