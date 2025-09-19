Multe fasulle nei quartieri di San Francesco e San Martino | Pisamo e Comune mettono in guardia

Una brutta sorpresa ha coinvolto alcuni sfortunati automobilisti nella giornata di giovedì 18 settembre. Come spiegano il Comune di Pisa e Pisamo, nelle zone di San Francesco e San Martino - in particolare in via Ridolfi e sui lungarni - sono state segnalate sanzioni fasulle, simili a quelle. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

In questa notizia si parla di: multe - fasulle

MIGLIAIA DI MULTE FALSE IN ARRIVO DALL'ESTERO. DI CHI È LA COLPA ? https://www.avvocatoinfamiglia.com/multe-false-dallestero-come-difendersi-da-truffe-e-richieste-illegittime/ Per maggiori informazioni potete scriverci a: AIUTO@AVVOCATOINFAM Vai su Facebook

C'è un nuovo tentativo di truffa: false multe per eccesso di velocità inviate via mail o sms https://ift.tt/3S2JZmc https://ift.tt/FLvUQXC - X Vai su X

Multe fasulle nei quartieri di San Francesco e San Martino: Pisamo e Comune mettono in guardia; Conclave e turismo, scoperti hotel abusivi in centro. Multe per mezzo milione di euro; Quella misteriosa falsa multa che ha fatto arrabbiare (e sorridere) i monzesi.

San Marino multa i social network, TikTok e Facebook pagano multe milionarie: «Non tutelano i minorenni e non verificano le iscrizioni» - E per la terza volta è riuscita ad incassare cifre milionarie dalle multe (salate) elevate ai colossi di Silicon Valley e non ... Secondo corrieredibologna.corriere.it