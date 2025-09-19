Mulino Caputo riporta a nuova luce 30 opere del Tesoro di San Gennaro
Da ottobre trenta preziose opere d’arte della Cappella e del Museo del Tesoro di San Gennaro torneranno a splendere grazie a un intervento di restauro sostenuto da Mulino Caputo e realizzato da Valore Italia. Dipinti, busti e manufatti in metallo saranno al centro di un percorso che intreccia tutela, innovazione e partecipazione pubblica. I protagonisti . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it
