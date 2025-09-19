Serie tv. – Per anni è stata la rivista erotica più famosa d’Italia. Playmen, nata nel 1967, non fu solo un fenomeno editoriale, ma un laboratorio culturale che contribuì a scardinare i tabù della società italiana. Dietro a quelle copertine patinate, tra scandali e rivoluzioni di costume, c’era una donna determinata a lasciare il segno: Adelina Tattilo. La sua vita, segnata da contraddizioni e intuizioni visionarie, è oggi al centro di una serie che promette di riportare in scena quell’Italia divisa tra modernità e bigottismo, tra spinte femministe e moralismo cattolico. 🔗 Leggi su Tvzap.it

"Mrs Playmen", la serie Netflix sulla donna che sfidò il moralismo: protagonista un'attrice italiana