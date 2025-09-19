Mourinho torna in Champions | cosa resta del vecchio José?

Dopo una lunga carriera tra successi e imprese, José Mourinho proprio non ne vuole sapere di fermarsi. A un mese dall’esonero con il Fenerbahce, il portoghese fa ritorno in patria per sedersi sulla panchina del Benfica, la squadra che 25 anni fa lo vide per la prima volta nelle vesti di capo allenatore. Lo Special One tornerà quindi in Champions League, il suo habitat naturale, e il calendario gli riserva delle sfide a dir poco speciali contro Chelsea e Porto, oltre al big match dello Stadium contro la Juventus. Nonostante il calo di risultati degli ultimi anni, riusciremo a rivedere il vecchio Mourinho?. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Mourinho torna in Champions: cosa resta del vecchio José?

Calciomercato Juventus, Mourinho torna alla carica per quel giocatore fuori dal progetto bianconero! È in corso un incontro tra le parti per capire la fattibilità dell’operazione. Cosa filtra

Rocchi torna sul suo trasferimento all’Inter: «Sarei rimasto a vita alla Lazio, Mourinho mi voleva e…»

Mourinho e il Fenerbahce si separano. Ottima notizia per José che torna sul mercato

Mourinho torna in Champions: cosa resta del vecchio José?; Mourinho riparte dal Benfica e torna allo Stadium: sfiderà il Napoli di Conte e la Juventus in Champions League; Mourinho pronto a tornare ad allenare, ecco dove.

Mourinho, torna in panchina l’ex Roma: adesso è ufficiale, è il nuovo tecnico del Benfica - Mourinho, l’ex tecnico giallorosso torna in panchina: ora è ufficiale, è il nuovo tecnico del Benfica e sfiderà la Juve (di nuovo) Ora è ufficiale: José Mourinho, 62 anni, uno degli allenatori più vin ... Secondo lazionews24.com

Mourinho torna in Champions League dopo 5 anni, è il nuovo allenatore del Benfica - José Mourinho tornerà ad allenare in Champions League, come ormai non gli capitava da qualche anno, per la precisione più di cinque,. Da tuttomercatoweb.com