Mourinho il presidente del Fenerbahce non ci sta e risponde all’ex Inter | È stato un nostro errore quello di prenderlo! Un allenatore del suo livello…

Internews24.com | 19 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Mourinho, il presidente del Fenerbahce non ci sta e risponde all’ex Inter: le dichiarazioni di Ali Koc dopo le parole dello Special One. José Mourinho, fresco della sua presentazione come nuovo allenatore del Benfica, ha suscitato una certa polemica con le sue dichiarazioni riguardo al Fenerbahce. L’ex tecnico di Inter e Roma ha definito “un errore” la sua esperienza in Turchia, sottolineando che al Benfica si sente di nuovo al livello dei grandi club che ha allenato in carriera. Queste parole non sono state ben accolte dal presidente del Fenerbahce, Ali Koc, che ha prontamente risposto alle dichiarazioni di Mourinho, affermando che la sua partenza è stata difficile da accettare, poiché l’ex tecnico portoghese era considerato un “membro della famiglia”. 🔗 Leggi su Internews24.com

mourinho il presidente del fenerbahce non ci sta e risponde all8217ex inter 200 stato un nostro errore quello di prenderlo un allenatore del suo livello8230

© Internews24.com - Mourinho, il presidente del Fenerbahce non ci sta e risponde all’ex Inter: «È stato un nostro errore quello di prenderlo! Un allenatore del suo livello…»

In questa notizia si parla di: mourinho - presidente

La stoccata del presidente del Fenerbahçe a Mourinho: “Con lui i giocatori sono regrediti”; Mourinho ufficiale al Benfica, l'attacco del presidente del Fenerbahce: «Una strana coincidenza». La replica del portoghese: «Ha parlato tante volte»; Fenerbahce, parla il Pres: Mourinho? Il suo calcio può funzionare in Europa, non in Turchia.

mourinho presidente fenerbahce staFenerbahce, il presidente risponde a Mourinho: "Con lui i giocatori sono regrediti" - Dopo l'attacco d i José Mourinho al Fenerbahce durante la conferenza stampa di presentazione con il Benfica, è arrivata la replica del presidente del club turco Ali Koc. Secondo msn.com

mourinho presidente fenerbahce staMourinho, botta e risposta col Fenerbahce. Il presidente: "Con lui siamo calati" - È di ieri la notizia di José Mourinho nuovo allenatore del Benfica: un'ultim'ora che ha spiazzato tutti con le sue parole durante la conferenza stampa in occasione del ... Si legge su firenzeviola.it

Cerca Video su questo argomento: Mourinho Presidente Fenerbahce Sta