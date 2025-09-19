Mourinho, il presidente del Fenerbahce non ci sta e risponde all’ex Inter: le dichiarazioni di Ali Koc dopo le parole dello Special One. José Mourinho, fresco della sua presentazione come nuovo allenatore del Benfica, ha suscitato una certa polemica con le sue dichiarazioni riguardo al Fenerbahce. L’ex tecnico di Inter e Roma ha definito “un errore” la sua esperienza in Turchia, sottolineando che al Benfica si sente di nuovo al livello dei grandi club che ha allenato in carriera. Queste parole non sono state ben accolte dal presidente del Fenerbahce, Ali Koc, che ha prontamente risposto alle dichiarazioni di Mourinho, affermando che la sua partenza è stata difficile da accettare, poiché l’ex tecnico portoghese era considerato un “membro della famiglia”. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Mourinho, il presidente del Fenerbahce non ci sta e risponde all’ex Inter: «È stato un nostro errore quello di prenderlo! Un allenatore del suo livello…»