Josè Mourinho è il nuovo allenatore del Benfica, dopo che proprio questo lo aveva portato all’esonero al Fenerbahce. Viviaa e non ci sta. Sono state molto criticate le parole dello Special One, rimproverandogli in parte anche il suo passato al Porto. Mourinho ha perso di proposito per farsi licenziare? Viviaa e non ci sta (TvPlay.it) Emiliano Viviano in live ha specificato: “ Ha fatto ca*are quello che ha detto in conferenza stampa e quello che ha detto il presidente del Fenerbahce ancora di più. Ha detto che Mourinho aveva un piano, facendo capire che avrebbe perso nel preliminare di Champions League con il Fenerbahce di proposito contro proprio il Benfica “. 🔗 Leggi su Tvplay.it

© Tvplay.it - Mourinho ha perso di proposito per farsi licenziare? Viviano commenta e non ci sta