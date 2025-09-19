Moulin Rouge! Il Musical | l’evento teatrale più atteso dell’anno prende forma a Roma
Moulin Rouge! Il Musical, prende forma l’evento teatrale più atteso dell’anno: lo spettacolo che ha emozionato il mondo in scena nella Capitale dal 15 ottobre con Diana Del Bufalo, Luca Gaudiano e la regia di Massimo Romeo Piparo. Oltre 3000 mt di tiranti, 1600 mt di ferro, 500 picchetti, 130 mt di tralicci, 3.9 tonnellate e 4200mq di pvc, una sontuosa messa in scena di oltre 30 metri di ampiezza, doppio palcoscenico girevole e circa 90 chilometri di fili luminosi. Il Sistina Chapiteau, in fase di allestimento nell’area di Tor di Quinto a Roma, ospiterà Moulin Rouge! Il Musical, l’evento teatrale più atteso dell’anno, in scena per la prima volta in Italia dal prossimo 15 ottobre. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu
Tornano le pale del Moulin Rouge, crollate oltre un anno fa
Parigi, rimontate le pale del Moulin Rouge
Tornano le pale mobili al Moulin Rouge: lo show in strada per festeggiare il restauro di un simbolo di Parigi
Cultura, arte e "Red Night Moulin Rouge": un weekend ricco di eventi in paese - - X Vai su X
Sabato sera 20 Settembre a Castiglione della Pescaia ci attende la MOULIN ROUGE RED NIGHT, la notte bianca organizzata dal Centro Commerciale Naturale Castiglione e patrocinata dal Comune di Castiglione Non mancheranno Musica Live, Spettacoli e Vai su Facebook
Moulin Rouge! Il Musical al Sistina Chapiteau - Il Musical è in programma dal 15 ottobre al Sistina Chapiteau, l’imponente struttura teatrale che sta prendendo forma nell’area di Tor di Quinto. Da romatoday.it
“Moulin Rouge! Il Musical”: il 15 ottobre il debutto a Roma, al Sistina Chapiteau - Il Musical", l’attesissimo kolossal ispirato al celebre film di Baz Luhrmann, in programma dal 15 ottobre ... Segnala lopinionista.it