Moulin Rouge! Il Musical | l’evento teatrale più atteso dell’anno prende forma a Roma

19 set 2025

Moulin Rouge! Il Musical, prende forma l’evento teatrale più atteso dellanno: lo spettacolo che ha emozionato il mondo in scena nella Capitale dal 15 ottobre con Diana Del Bufalo,  Luca Gaudiano e la regia di Massimo Romeo Piparo. Oltre 3000 mt di tiranti, 1600 mt di ferro, 500 picchetti, 130 mt di tralicci, 3.9 tonnellate e 4200mq di pvc, una sontuosa messa in scena di oltre 30 metri di ampiezza, doppio palcoscenico girevole e circa 90 chilometri di fili luminosi. Il Sistina Chapiteau, in fase di allestimento nell’area di Tor di Quinto a Roma, ospiterà Moulin Rouge! Il Musical, l’evento teatrale più atteso dell’anno, in scena per la prima volta in Italia dal prossimo 15 ottobre. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu

