Mottarone tre patteggiamenti per la tragedia che costò la vita a 14 persone

Tre patteggiamenti e due proscioglimenti: si chiude così la vicenda giudiziaria, mai arrivata alla fase dibattimentale, relativa alla tragedia del Mottarone, che costò la vita a 14 persone.Si è concluso così, dopo più di quattro anni, il processo per l'incidente del 23 maggio 2021, quando una.

