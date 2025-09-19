Mottarone tre patteggiamenti per la tragedia che costò la vita a 14 persone
Tre patteggiamenti e due proscioglimenti: si chiude così la vicenda giudiziaria, mai arrivata alla fase dibattimentale, relativa alla tragedia del Mottarone, che costò la vita a 14 persone.Si è concluso così, dopo più di quattro anni, il processo per l'incidente del 23 maggio 2021, quando una. 🔗 Leggi su Novaratoday.it
In questa notizia si parla di: mottarone - patteggiamenti
Funivia del Mottarone, il processo: chiesti 3 patteggiamenti e 2 proscioglimenti
Strage del Mottarone, accolte le istanze per tre patteggiamenti. Due i prosciolti
Strage del Mottarone, tre patteggiamenti e due prosciolglimenti | La madre di una vittima: questo è il valore dato alla vita
Concluso il processo per la tragedia del Mottarone: tre patteggiamenti e due proscioglimenti https://ift.tt/wraP2VO https://ift.tt/ptNF5xl - X Vai su X
Si è chiuso il capitolo giudiziario nell’ambito del procedimento sulla strage della funivia Stresa-Mottarone. Il giudice per l’udienza preliminare ha accolto tre patteggiamenti e pronunciato sentenza di non luogo a procedere per altri due imputati che sono stati pr - facebook.com Vai su Facebook
Strage del Mottarone: tre patteggiamenti accolti, due prosciolti; Tragedia del Mottarone: accolti i tre patteggiamenti, due prosciolti; Mottarone, si chiude il processo: accolti i tre patteggiamenti e prosciolti i dirigenti Leitner.
Tragedia del Mottarone: la Procura accoglie tre patteggiamenti, due prosciolti - Tre patteggiamenti e due proscioglimenti: si chiude così la vicenda giudiziaria sulla tragedia del Mottarone, in cui persero la vita 14 persone. Come scrive huffingtonpost.it
Strage del Mottarone, accolti i tre patteggiamenti. Due prosciolti - Il titolare delle Ferrovie del Mottarone, Luigi Nerini, ha chiesto di patteggiare una condanna a 3 anni e 10 mesi per l'incidente della funivia in cui il 23 maggio 2021 morirono 14 persone. Riporta ansa.it