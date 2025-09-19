Mottarone la sentenza che fa discutere
Il disastro del Mottarone. Con tre patteggiamenti e due proscioglimenti, si conclude la vicenda giudiziaria relativa ad uno dei più gravi incidenti degli ultimi anni in Italia. Servizio di Caterina Dall’Olio TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it
Strage del Mottarone, la rabbia dei familiari delle vittime dopo la sentenza: «Questo è il valore che danno alla vita delle persone»
Strage del Mottarone, il processo finisce con tre patteggiamenti. Prosciolti i dirigenti di Leitner: "Esprimiamo apprezzamento per la sentenza" - Così finisce il processo per la strage del Mottarone, l'incidente della funivia avvenuto il 23 maggio 2021 costato la vita a 14 persone. Segnala ildolomiti.it
14 vittime nella strage del Mottarone, ma nessuno andrà in prigione: la rabbia dei familiari dopo l’amara sentenza - Mottarone, costata la vita a 14 persone, si è concluso senza carcere per gli imputati. greenme.it scrive