Motta Sant’Anastasia in arrivo 4 milioni di euro per il centro storico e una nuova pista ciclabile

Cataniatoday.it | 19 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Comune di Motta Sant'Anastasia avrà a disposizione circa 4 milioni di euro dai fondi Fesr-Fua, destinati a due interventi di riqualificazione urbana.Il finanziamento consentirà la nuova pavimentazione del centro storico e la realizzazione di una pista ciclabile lungo via Antonino Francaviglia. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

