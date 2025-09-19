Motogp nel 2026 anche Alex Marquez avrà la stessa modo di Marc e Bagnaia

Bologna, 19 settembre 2025 – Ducati cambia. Dal 2026 le tre moto ufficiali saranno spartite con una novità. Alex Marquez si è guadagnato la fiducia di Ducati con un 2025 di altissimo livello, secondo nel mondiale, e così dal prossimo anno avrà anche lui una moto pienamente aggiornata come quelle a disposizione di Marc Marquez e Pecco Bagnaia. Lo afferma motorsport.com. VR 46, dunque, avrebbe rinunciato alla moto ufficiale che oggi utilizza Fabio Di Giannantonio e così Gresini potrà tentare la caccia al titolo con la terza Desmosedici pienamente sviluppata e a pari condizioni rispetto al fratello e a Pecco, che gareggiano nel team ufficiale Lenovo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Motogp, nel 2026 anche Alex Marquez avrà la stessa modo di Marc e Bagnaia

