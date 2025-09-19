MotoGP nel 2026 Alex Marquez correrà con una Ducati ufficiale

Alex Marquez nel Mondiale MotoGP 2026 guiderà una Ducati ufficiale: lo spagnolo, infatti, correrà con una Ducati Desmosedici GP Factory con la livrea del Team Gresini. L’iberico, dunque, avrà a disposizione un mezzo ancor più performante per provare ad avvicinarsi ulteriormente al fratello Marc. Il minore dei fratelli Marquez ha così accolto la notizia ( fonte: ANSA ): “ È un onore poter correre con una moto ufficiale nel team Gresini. Il team ha lavorato durante tante stagioni in maniera impeccabile e credo che questa sia una ricompensa per tutti, per me e per tutta la squadra. È un passo in più verso i nostri sogni e per fare ancora meglio nel 2026 “. 🔗 Leggi su Oasport.it

