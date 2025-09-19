MotoGP nel 2026 Alex Marquez correrà con una Ducati ufficiale
Alex Marquez nel Mondiale MotoGP 2026 guiderà una Ducati ufficiale: lo spagnolo, infatti, correrà con una Ducati Desmosedici GP Factory con la livrea del Team Gresini. L’iberico, dunque, avrà a disposizione un mezzo ancor più performante per provare ad avvicinarsi ulteriormente al fratello Marc. Il minore dei fratelli Marquez ha così accolto la notizia ( fonte: ANSA ): “ È un onore poter correre con una moto ufficiale nel team Gresini. Il team ha lavorato durante tante stagioni in maniera impeccabile e credo che questa sia una ricompensa per tutti, per me e per tutta la squadra. È un passo in più verso i nostri sogni e per fare ancora meglio nel 2026 “. 🔗 Leggi su Oasport.it
In questa notizia si parla di: motogp - alex
MotoGp 2025, Gp Olanda: Quartararo in pole davanti a Bagnaia e Alex Marquez
MotoGP, Alex Marquez: “Marc e Bagnaia hanno qualcosa di più come passo, perdo troppo nel T1 e T2”
LIVE MotoGP, GP Olanda 2025 in DIRETTA: Marc Marquez in testa, dietro Alex Marquez e Bezzecchi inseguono
#MotoGP | Gresini conferma: Alex Marquez avrà una Ducati GP26 nel 2026 - X Vai su X
UFFICIALE MOTOGP - ALEX MARQUEZ AVRÀ UNA DUCATI CON SPECIFICHE UFFICIALI PER IL 2026 Lo spagnolo, già rinnovato da tempo con Gresini, disputerà la prossima stagione con la struttura faentina con l’affiancamento di alcuni tecnici della Vai su Facebook
Alex Marquez guiderà una Ducati ufficiale nel 2026: Ricompensa per me e il team; ALEX MARQUEZ E GRESINI MOTOGP: IL 2026 È FACTORY; MotoGP | Gresini conferma: Alex Marquez avrà una Ducati GP26 nel 2026.
MotoGP 2026. Ufficiale: nel 2026 Alex Marquez avrà una Ducati GP26: "Ricompensa per tutti!" - I grandi risultati del 2025 hanno spinto Borgo Panigale ad assegnare al numero 73 una moto factory per l'anno prossimo. Scrive moto.it
MotoGP, nel 2026 Alex Marquez correrà con una Ducati ufficiale - Alex Marquez nel Mondiale MotoGP 2026 guiderà una Ducati ufficiale: lo spagnolo, infatti, correrà con una Ducati Desmosedici GP Factory con la livrea del Team Gresini. Segnala oasport.it