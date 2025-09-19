MotoGP nel 2026 Alex Marquez correrà con una Ducati ufficiale

Oasport.it | 19 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Alex Marquez nel Mondiale MotoGP 2026 guiderà una Ducati ufficiale: lo spagnolo, infatti, correrà con una Ducati Desmosedici GP Factory con la livrea del Team Gresini. L’iberico, dunque, avrà a disposizione un mezzo ancor più performante per provare ad avvicinarsi ulteriormente al fratello Marc. Il minore dei fratelli Marquez ha così accolto la notizia ( fonte: ANSA ): “ È un onore poter correre con una moto ufficiale nel team Gresini. Il team ha lavorato durante tante stagioni in maniera impeccabile e credo che questa sia una ricompensa per tutti, per me e per tutta la squadra. È un passo in più verso i nostri sogni e per fare ancora meglio nel 2026 “. 🔗 Leggi su Oasport.it

motogp nel 2026 alex marquez correr224 con una ducati ufficiale

© Oasport.it - MotoGP, nel 2026 Alex Marquez correrà con una Ducati ufficiale

In questa notizia si parla di: motogp - alex

MotoGp 2025, Gp Olanda: Quartararo in pole davanti a Bagnaia e Alex Marquez

MotoGP, Alex Marquez: “Marc e Bagnaia hanno qualcosa di più come passo, perdo troppo nel T1 e T2”

LIVE MotoGP, GP Olanda 2025 in DIRETTA: Marc Marquez in testa, dietro Alex Marquez e Bezzecchi inseguono

Alex Marquez guiderà una Ducati ufficiale nel 2026: Ricompensa per me e il team; ALEX MARQUEZ E GRESINI MOTOGP: IL 2026 È FACTORY; MotoGP | Gresini conferma: Alex Marquez avrà una Ducati GP26 nel 2026.

motogp 2026 alex marquezMotoGP 2026. Ufficiale: nel 2026 Alex Marquez avrà una Ducati GP26: "Ricompensa per tutti!" - I grandi risultati del 2025 hanno spinto Borgo Panigale ad assegnare al numero 73 una moto factory per l'anno prossimo. Scrive moto.it

MotoGP, nel 2026 Alex Marquez correrà con una Ducati ufficiale - Alex Marquez nel Mondiale MotoGP 2026 guiderà una Ducati ufficiale: lo spagnolo, infatti, correrà con una Ducati Desmosedici GP Factory con la livrea del Team Gresini. Segnala oasport.it

Cerca Video su questo argomento: Motogp 2026 Alex Marquez