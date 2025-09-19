MotoGp Ducati premia il team Gresini | per il 2026 Desmosedici ufficiale ad Alex Marquez
Alex Marquez nel 2026 con il team Gresini, con tanto di Ducati ufficiale. L'annuncio è arrivato venerdì mattina. “È un onore poter correre con una moto ufficiale nel team Gresini - esordisce lo spagnolo -. Il team ha lavorato durante tante stagioni in maniera impeccabile e credo che questa sia. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
In questa notizia si parla di: motogp - ducati
Motogp, Vinales ammette: “Il grande rimpianto non aver accettato Ducati nel 2018”
Quartararo batte le Ducati nelle prequalifiche della MotoGP ad Assen: altra caduta per Marquez, Bagnaia 5°
MotoGP, ad Assen Bagnaia corre per non finire ai margini di Ducati. Bezzecchi, qualifica cruciale
#MotoGP | Álex Márquez premiato da Ducati: nel 2026 godrà di un trattamento factory ? di: Alyoska Costantino Articolo completo qui https://p300.it/motogp-alex-marquez-premiato-da-ducati-nel-2026-godra-di-un-trattamento-factory/… - X Vai su X
UFFICIALE MOTOGP - ALEX MARQUEZ AVRÀ UNA DUCATI CON SPECIFICHE UFFICIALI PER IL 2026 Lo spagnolo, già rinnovato da tempo con Gresini, disputerà la prossima stagione con la struttura faentina con l’affiancamento di alcuni tecnici della Vai su Facebook
MotoGp, Ducati premia il team Gresini: per il 2026 Desmosedici ufficiale ad Alex Marquez; MotoGP, Ducati scopre le carte: Alex Marquez riceverà un premio; Ducati, Tardozzi esalta Marquez: Lui è il Re, Bagnaia il principe. Farà paura per altri 5 anni.
Alex Marquez guiderà una Ducati ufficiale nel 2026: "Ricompensa per me e il team" - Alex Marquez correrà nella prossima stagione della Motogp con una Ducati Desmosedici GP Factory, ovvero una rossa ufficiale, con la livrea del team Gresini. Da tuttosport.com
MotoGP | Álex Márquez premiato da Ducati: nel 2026 godrà di un trattamento factory - Il fratello di Marc Márquez, autore finora della sua miglior stagione in carriera, avrà a disposizione una Desmosedici semiufficiale nel 2026. p300.it scrive