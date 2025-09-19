MotoGp Ducati premia il team Gresini | per il 2026 Desmosedici ufficiale ad Alex Marquez

Alex Marquez nel 2026 con il team Gresini, con tanto di Ducati ufficiale. L'annuncio è arrivato venerdì mattina. “È un onore poter correre con una moto ufficiale nel team Gresini - esordisce lo spagnolo -. Il team ha lavorato durante tante stagioni in maniera impeccabile e credo che questa sia. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

