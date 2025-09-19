Mostra personale di Franco Guerzoni Fuori dal dipinto

Galleria Studio G7 inaugura la stagione espositiva con Fuori dal dipinto, dodicesima personale di Franco Guerzoni che rinnova il sodalizio nato nel 1973 con la galleria. Il titolo della mostra rimanda a una tensione che accompagna la ricerca dell’artista fin dagli esordi, la necessità di andare. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

