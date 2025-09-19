Mosca schiera i missile Iskander a Kaliningrad | così l' Ue finisce sotto tiro

La Russia ha schierato i suoi missili balistici Iskander-M accanto al confine della Nato, a soli 40 chilometri dalla Polonia, nell'enclave di Kaliningrad. Dopo aver violato lo spazio aereo polacco con l'invio di un gruppo di droni e, più di recente, quello estone con alcuni aerei militari, ecco la nuova mossa da parte del Cremlino. Certo, lo spostamento delle armi faceva parte delle esercitazioni Zapad pianificate da tempo e condotte con la Bielorussia. In ogni caso l'ostentazione dei suddetti missili da parte di Mosca è servito ad inviare l'ennesimo messaggio al blocco occidentale. I missili di Mosca a Kaliningrad. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

